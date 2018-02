USA: sévère scénario de crise pour les tests de résistance bancaires de la Fed

Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine (Fed) a publié jeudi les scénarios de ses prochains tests de résistance bancaires auxquels devront se soumettre 38 établissements contre 34 en 2017. UBS et Credit Suisse sont concernés.

Sur les 38 banques soumises aux tests généraux, 20, dont les opérations sont jugées moins complexes, ne passeront que les tests "quantitatifs", à l'instar d'American Express ou la filiale américaine du groupe français BNP Paribas.

Le but de ces exercices annuels, mis en place par la loi Dodd-Frank après la crise financière de 2008, vise à déterminer si ces groupes, présentant des risques systémiques en cas de crise, disposent de suffisamment de liquidités.

"Ces tests de résistance permettent de s'assurer que les banques seront en mesure de prêter de l'argent aux ménages et aux entreprises en cas de sévère récession en s'assurant qu'ils disposent d'un capital suffisant pour absorber les pertes", rappelle la Fed dans un communiqué.

Parmi les banques qui devront intégrer dans leurs projections l'éventualité d'un choc mondial des marchés financiers, figurent Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley ou encore Wells Fargo. Sept filiales américaines de banques étrangères doivent aussi franchir l'examen: Barclays, BNP Paribas, CIT, Credit Suisse, Deutsche Bank, RBC et UBS.

En outre, 8 banques ayant des activités de courtage devront passer la deuxième phase de tests dont Bank of America, Citigroup, The Goldman Sachs, et Morgan Stanley.

La Fed a concocté trois scénarios économiques: une situation qualifiée de "très négative", une situation "négative" et une conjoncture dite de "référence".

Pour 2018, le scénario relatif à la situation "très négative" est plus sévère que l'année passée. Il est caractérisé par une importante récession mondiale au cours de laquelle le taux de chômage américain va bondir d'au-moins 6 points de pourcentage pour s'établir à 10% accompagné de turbulences sur le marché obligataire.

Chaque scénario se basera par ailleurs sur 28 paramètres tels que le Produit intérieur brut, le taux de chômage ou les taux d'intérêt.

Les banques ont jusqu'au 5 avril pour soumettre leurs plans de distribution de capital. Et la Fed annoncera les résultats d'ici le 30 juin.

En 2017, la banque centrale américaine avait accordé, pour la première fois depuis la mise en place de ces tests annuels, un satisfecit général aux plans de distribution de liquidités des grandes banques.

Le nouveau président de la Fed Jerome Powell, qui doit prendre ses fonctions lundi en remplacement de Janet Yellen, a assuré qu'il n'y avait plus de banque "trop importante pour faire faillite" après les efforts de la loi Dodd-Frank qui a imposé des normes de capitaux, de liquidités et des tests de résistance.

Il s'était aussi dit prêt à "ajuster" cette réglementation financière alors que l'administration Trump a fait de l'élagage de la loi Dodd-Frank un de ses chevaux de bataille.

afp/rp