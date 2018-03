Barco : cession de la filiale d'affichage numérique X2O

29/03/2018 | 12:20

Barco a conclu un accord en vue de la vente de sa filiale X2O Media à l'américain Stratacache, le spécialiste belge de la visualisation ne considérant plus l'affichage numérique comme l'une de ses priorités stratégiques.



Après son acquisition en 2014, X2O avait intégré la division de solutions d'entreprise de Barco qui regroupe ses produits pour les salles de réunion et de commande/contrôle, rappelle l'entreprise.



Au fil des années, X2O avait remporté plusieurs contrats avec des clients majeurs de la trempe de Verizon, FoxNews ou Accenture.



Basé à Montréal (Canada), X2O Media emploie environ 45 collaborateurs et affiche un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 5 millions d'euros, pour un résultat opérationnel (EBITDA) proche de l'équilibre.



La transaction devrait être bouclée au cours des prochaines semaines et X20 Media restera basé au Canada.



