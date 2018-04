Barry Callebaut : délaissé après ses semestriels

11/04/2018 | 11:16

Barry Callebaut lâche 2,5% à Zurich, malgré l'annonce par le chocolatier d'une amélioration de sa rentabilité sur son premier semestre 2017-18, grâce à un mix favorable, au levier opérationnel et à des marchés mieux orientés.



Le chiffre d'affaires a atteint 3,5 milliards de francs suisses sur les six premiers mois de l'exercice, avec une croissance de 8% des volumes soutenue par la demande des marchés émergents et la progression de son activité gourmets et spécialités.



Le profit net de la période a augmenté de 17,6% en monnaies locales, à 173 millions de francs, et Barry Callebaut continue de percevoir une dynamique de marchés solide, avec une bonne visibilité pour son portefeuille.



