BASF : accord de distribution avec Nexeo.

09/04/2018 | 15:01

BASF fait part ce lundi d'un accord avec l'entreprise de distribution américaine Nexeo Solutions, pour la commercialisation de ses monomères acryliques et méthacryliques de spécialité aux Etats-Unis et au Canada.



Nexeo combinera ainsi ces produits du chimiste allemand -utilisés dans de nombreux secteurs comme les adhésifs, les plastiques et les lubrifiants- à son expertise pour les proposer à ses clients existants et sur les marchés qu'il dessert.



