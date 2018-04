BASF : l'UE autorise le rachat de certaines activités de Bayer

30/04/2018 | 17:05

La Commission européenne annonce avoir autorisé, sous conditions, l'acquisition de certaines parties des activités de Bayer Crop Science par BASF, opération liée aux engagements de cession prévus dans le cadre de la concentration Bayer/Monsanto.



Afin de répondre à des préoccupations de Bruxelles, BASF s'est engagée à céder une des lignes de recherche concernant le développement des herbicides non sélectifs, ainsi qu'un de ses produits en cours de développement, à savoir le Trunemco.



La Commission a estimé que ces engagements supprimaient totalement les chevauchements entre les activités cédées de Bayer et les activités de BASF et a donc conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée, ne poserait plus de problème de concurrence.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.