Les marchés européens terminent en hausse, le DAX en apesanteur

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les Bourses européennes ont engrangé de solides gains vendredi, soutenues par les résultats d'entreprises et par le rebond des cours des matières premières tandis que l'euro reste ferme face au dollar.

Le Stoxx Europe 600 clôture en hausse de 0,5% à 400,9 points et n'est plus désormais qu'à quelques encablures de son record de 2015. Le DAX allemand, déjà sur des plus hauts, s'est adjugé 1,1% à 13.434 points. Les investisseurs ont notamment salué les résultats de BASF (>> BASF) ainsi que la hausse des ventes de Volkswagen (WOW.XE).

Le CAC 40 a pris 0,6% à 5.527 points tandis que le FTSE MIB et l'IBEX se sont appréciés de 0,5%. A Londres, easyJet (>> easyJet) a pris 4,7% après un relèvement de recommandation par Morgan Stanley. En revanche le vendeur de tapis et revêtement de sols Carpetright (>> Carpetright plc) a vu son titre plonger de 40% après un avertissement sur bénéfices. D'autres distributeurs ont publié des chiffres décevants depuis le début de l'année, alimentant les craintes d'un ralentissement de la consommation outre-Manche.

-François Schott, Agefi-Dow Jones, 01 41 27 47 92, fschott@agefi.fr; ed: ECH