BASTIDE : activité conforme aux attentes du groupe au premier semestre

Le groupe Bastide a réalisé un chiffre d'affaires au deuxième trimestre de 71,9 millions d'euros, en hausse de 29,2%, dont +4,9% en organique conforme aux attentes du groupe. Cette progression porte le chiffre d'affaires semestriel à 133,7 millions (+25,6%, dont +5,1% en organique). Les activités " Respiratoire " et " Nutrition-Perfusion-Stomathérapie " représentent près de 42% du chiffre d'affaires, à comparer à 33% sur le premier semestre de l'exercice précédent, confirmant l'orientation stratégique vers des prestations de services à plus forte valeur ajoutée.Le chiffre d'affaires du premier semestre est en ligne avec les objectifs du groupe. Le second semestre bénéficiera de plus de l'intégration dans la division Respiratoire du groupe Services Oxygène 13-31 (chiffre d'affaires annuel de 4,5 millions) et de la société anglaise Baywater Healthcare (chiffre d'affaires annuel de 27 millions).Le groupe confirme ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires 2017-2018 situé entre 288 et 293 millions et d'une hausse de sa marge opérationnelle courante à 8% du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice (vs 7,5% en 2016-2017).L'amélioration sera principalement visible sur le second semestre 2017-2018, compte tenu des impacts tarifaires sur le Respiratoire sur le premier semestre.Le groupe continue également d'étudier de nouvelles cibles de croissance externe afin d'accélérer son évolution stratégique