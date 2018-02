Bastide Le Confort Médical : Forte croissance globale au 2ème trimestre : +29%

En K€ 2016-2017 2017-2018 Croissance Chiffre d'affaires 1er trimestre 50 738 61 765 +21,7% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 55 670 71 931 +29,2% Chiffre d'affaires semestriel 106 408 133 696 +25,6%

Le Groupe Bastide a réalisé un chiffre d'affaires au deuxième trimestre de 71,9 M€, en hausse de +29,2%, dont +4,9% en organique conforme aux attentes du Groupe.

Cette progression porte le chiffre d'affaires semestriel à 133,7 M€ (+25,6%, dont +5,1% en organique). Les activités « Respiratoire » et « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » représentent près de 42% du chiffre d'affaires, à comparer à 33% sur le premier semestre de l'exercice précédent, confirmant l'orientation stratégique vers des prestations de services à plus forte valeur ajoutée.

Répartition du chiffre d'affaires semestriel par métiers

Maintien à domicile : Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 77,9 M€, soit une progression de +9,8% (+4,4% à périmètre comparable).

- En collectivités, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 37,0 M€ en hausse de +1,1%. Le Groupe continue de maintenir ses parts de marché sur un marché mature.

- En magasins, le chiffre d'affaires s'établit à 40,9 M€ en croissance de +19,1%, dont +8,0% en organique. L'activité bénéficie notamment de la consolidation de la société Sphère, spécialiste de l'e-commerce pour les produits d'incontinence, qui réalise un chiffre d'affaires de 5,0 M€ sur six mois.

L'activité « Respiratoire » contribue pour 22,9 M€ au chiffre d'affaires global, affichant une croissance de +37,7% (+3,8% en organique), boostée par l'intégration des 8 sociétés récemment acquises. La croissance organique serait proche de 10% sans l'impact ponctuel de près de 1,0 M€, due à la mise en place d'une grille tarifaire provisoire pour favoriser le développement de la télé-observance. L'impact sera beaucoup plus faible au second semestre avec l'application des nouveaux tarifs 2018.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 33,0 M€ en progression de +74,4%, dont +9,0% en organique. L'activité est globalement bien orientée dans tous les secteurs d'activité. Le Groupe Experf a contribué pour la première fois sur le 2ème trimestre à hauteur de 4,4 M€.

Confirmation des perspectives

Le chiffre d'affaires du premier semestre est en ligne avec les objectifs du Groupe. Le second semestre bénéficiera de plus de l'intégration dans la division Respiratoire du Groupe Services Oxygène 13-31 (chiffre d'affaires annuel de 4,5 M€) et de la société anglaise Baywater Healthcare (chiffre d'affaires annuel de 27 M€).

Le Groupe confirme ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires 2017-2018 situé entre 288 M€ et 293 M€ et d'une hausse de sa marge opérationnelle courante à 8% du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice (contre 7,5% en 2016-2017). L'amélioration sera principalement visible sur le second semestre 2017-2018, compte tenu des impacts tarifaires sur le Respiratoire sur le premier semestre.

Le Groupe continue également d'étudier de nouvelles cibles de croissance externe afin d'accélérer son évolution stratégique.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2017-2018 le 7 mars 2018 après bourse

