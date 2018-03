BMW : des ventes très solides en février

13/03/2018 | 10:17

BMW a rapporté ce mardi via un communiqué avoir écoulé 178.910 véhicules le mois dernier, soit une progression de 5,8% comparativement à février 2017.



Dans le détail, les ventes de la marque éponyme se sont inscrites en hausse de 5,1% à 155.328 unités, tandis que celles de la marque MINI ont crû de 10,8% à 23.319 exemplaires.



Depuis le début de l'année, le constructeur automobile bavarois a ainsi livré 348.459 véhicules, ce qui témoigne d'une augmentation de 4,8% par rapport à la période allant du 1er janvier au 28 février 2017.



BMW a fait état d'une croissance solide en Chine et aux Etats-Unis, ses 2 principaux marchés, et a au surplus enregistré un bond de 43,9% de ses ventes de voitures électrifiées à 7.906 unités le mois dernier, soit 15.041 véhicules zéro émission livrés depuis le début de l'année.

Le groupe table sur 140.000 voitures électrifiées vendues cette année, un objectif qui semble très réaliste.





