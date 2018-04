BMW : inaugure un campus pour la conduite autonome

11/04/2018 | 14:53

BMW Group annonce l'inauguration de son campus de conduite autonome à Unterschleißheim, non loin de Munich, un centre d'excellence dont la création a été annoncée il y a 15 mois par le constructeur automobile haut de gamme.



Le campus offre 23.000 m2 de bureaux pour 1.800 employés, et permet à BMW de regrouper en un seul endroit son expertise de développement dans les domaines de la connectivité de véhicules et de la conduite automatisée.



'L'infrastructure optimale du site, sa proximité avec le centre de recherche et d'innovation, ainsi que la liaison avoisinante avec le réseau autoroutier ont aidé à prendre la décision en sa faveur', explique le groupe allemand.



