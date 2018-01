BMW : progression des ventes de 4,2% en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BMW lève aujourd’hui le voile sur de nouvelles ventes records : le constructeur bavarois a ainsi écoulé près de 2,09 millions de véhicule en 2017, soit une hausse de 4,2% par rapport à 2016. Les ventes des modèles BMW X continuent de tirer la croissance du groupe (+9,6%), malgré la disponibilité limitée de la BMW X3 due à l’introduction de la nouvelle génération en novembre dernier. La série 5 limousine voit ses ventes progresser de 55,2% (30,359) en décembre et de 6,3% (291,856) sur l’ensemble de l'année 2017. La série 1 (201,968/+14.7%) et la série 7 (64,311 /+4.5%) ne sont pas en reste." Nous avons continué à augmenter nos ventes en dépit des vents contraires sur certains de nos marchés clefs et des changements intervenus sur plusieurs de nos modèles ", a indiqué Ian Robertson, responsable des ventes au sein de BMW.Récemment, son concurrent Mercedes-Benz (groupe Daimler) a également publié ses chiffres de ventes : le constructeur a écoulé près de 2,3 millions de véhicules en 2017, soit une hausse de 9,9% par rapport à 2016.