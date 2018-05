Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe allemand BMW a entrepris de rappeler 312 000 véhicules en Grande-Bretagne, en raison d'un risque d'arrêt complet de leur système électrique en phase de conduite. L’information, initialement révélée par la BBC, a été confirmée, par la suite, à l’AFP par un porte-parole du groupe au Royaume-Uni. Les véhicules concernés seraient des Séries 1 et 3, des Z4 et des X1, essence et diesel, fabriqués entre mars 2007 et août 2011.