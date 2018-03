BMW : réduction notable des rejets carbone en Europe

06/03/2018 | 12:13

BMW Group a fait savoir ce mardi via un communiqué que ses émissions moyennes de CO2 en Europe ont été ramenées à 122 grammes par kilomètre, contre 124 grammes en 2016.



Depuis 1995, le constructeur bavarois a en outre diminué de 42% ses rejets carbone.



Ces bons résultats traduisent selon lui le succès de sa stratégie en matière d'écomobilité.



BMW a vendu l'an passé plus de 100.000 voitures électriques et proposera 25 véhicules décarbonés ou hybrides à la vente à horizon 2025.





