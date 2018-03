Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BMW Group annonce aujourd’hui qu’il entend accroître son budget de Recherche et Développement en 2018 jusqu’à un montant qui pourrait atteindre les 7 milliards d’euros. Le constructeur allemand souhaite de ce fait appuyer sur l’accélérateur dans le domaine des véhicules électriques et autonomes. A titre de comparaison, BMW avait investi 6,11 milliards d’euros en R&D en 2017. Par ailleurs, le constructeur bavarois vise un bénéfice avant impôt de plus de 10 milliards d'euros en 2018, malgré la hausse de ses investissements. Ce montant sera donc au moins équivalent à celui de 2017.