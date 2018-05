BMW : un premier aperçu de l'iNEXT

17/05/2018 | 16:45

Lors de l'assemblée générale annuelle du groupe, organisée ce jour, le président du directoire de BMW, Harald Krüger, a dévoilé un premier concept de design pour la BMW iNEXT.



Si l'image du concept en question est relativement avare en détails, Harald Krüger a confirmé que la BMW iNEXT, entièrement électrique, sera construite à l'usine de Dingolfing à partir de 2021.



'Le projet iNEXT profitera à toute l'entreprise et à toutes nos marques. Pour la première fois, nous combinons toutes nos technologies-clés pour la mobilité future dans un seul véhicule. L'iNEXT est entièrement électrique, entièrement connecté et offre également une conduite hautement automatisée. Aujourd'hui, nous avons donné à nos actionnaires un premier aperçu du design de la BMW iNEXT. Nous la présenterons plus tard cette année', a déclaré Harald Krüger.





