BMW : Barclays relève son objectif de cours

23/03/2018 | 14:32

Barclays maintient sa recommandation 'surpondérer' sur BMW, mais relève son objectif de cours de 110 à 114 euros, mettant en avant la 'sous-valorisation' des titres alors même que le groupe 'tient ses promesses'.



Si le courtier reconnaît que BMW aurait quelques leçons à prendre auprès d'Elon Musk afin de piquer la curiosité des investisseurs, il juge également que les efforts déployés par l'entreprise afin de tenir ses promesses doivent être récompensés, 'même si les catalyseurs sont difficiles à saisir'.



'2018 devrait être une année intéressante en termes de produits, avec de nouvelles gammes M et X à même de soutenir la croissance des bénéfices', assure Barclays.



Et s'il pointe par ailleurs la hausse des coûts technologiques, le courtier souligne aussi que BMW se distingue aujourd'hui par un savoir-faire avancé en matière d'électrification et de modularité.



