BMW : Oddo confirme son opinion après les résultats

Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur et son objectif de cours de 88 E après l'annonce des résultats sur le 1er trimestre.



L'EBIT est en baisse de -3% à 2 733ME. Il est en ligne avec le consensus, supérieur aux attentes d'Oddo. 'Le FCF est en forte baisse (302ME vs 1.6MdE /Q1 17) mais pour la bonne cause. La dégradation vient de la hausse des stocks (+2.3MdE) pour préparer l'offensive produits annoncée par le groupe' explique le bureau d'analyses.



Oddo estime que la croissance des volumes devrait s'accélérer avec la montée en puissance des nouveaux modèles (X2 depuis mars, X4, Série 8 et X3 en Chine au S2). 'L'impact toutefois interviendra surtout à partir de 2019'.



'Nous revoyons en hausse de +4.5% notre estimation /EBIT du fait de l'Auto (T1 > nos attentes) et du poste élimination (sur lequel nous n'avons aucune visibilité)' indique Oddo.



