BMW : constructeur autpomobile européen préféré de BarCap

18/04/2018 | 11:52

Barclays Capital (BarCap) indique faire de BMW sa valeur favorite ('top pick') parmi les constructeurs automobiles européens, en remplacement de Volkswagen, avec un conseil 'surpondérer' réitéré et un objectif de cours ajusté de 114 à 115 euros.



A la faveur du titre du constructeur haut-de-gamme, l'intermédiaire financier met en avant 'des capacités modulaires sous-appréciées, ainsi qu'un cycle de produit favorable et un mix positif au cours des exercices 2018 et 2019'.



S'il reste à 'surpondérer' sur Volkswagen avec une cible de 212 euros, BarCap dégrade son conseil sur Daimler de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' avec une cible réduite de 82 à 73 euros du fait de l'application d'une décote de 15% sur les multiples historiques.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.