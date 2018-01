Automobile: nouvelles ventes record pour BMW en 2017

Francfort (awp/afp) - Le groupe automobile allemand BMW, spécialiste du haut de gamme, a de nouveau enregistré un record de livraisons en 2017, écoulant plus de voitures que son grand rival Daimler, selon des chiffres publiés vendredi.

Si Mercedes-Benz (Daimler) a fait un meilleur score que la marque BMW, avec 2,29 millions de véhicules livrés dans le monde l'an dernier contre 2,09 millions pour la marque à l'hélice, la division automobile de BMW dans son ensemble a de nouveau écoulé plus d'unités que celle de Daimler.

Ses livraisons ont grimpé de 4,1% sur un an à 2,46 millions d'unités malgré un repli aux Etats-Unis, soit un peu plus que les 2,42 millions d'unités de Daimler (avec Mercedes-Benz et Smart).

Ces "ventes record montrent que le groupe BMW reste le plus grand fabricant au monde d'automobiles premium avec ses marques BMW, Mini et Rolls-Royce", s'est félicité dans un communiqué Ian Robertson, directeur des ventes jusqu'à décembre dernier.

La marque BMW a progressé de 4,2% à 2,09 millions d'unités, tirée par la demande pour les 4x4 urbains de la gamme BMW X (+9,6%) et l'essor des bolides sportifs BMW M (+19,1%).

Les petites citadines Mini ont atteint un record, avec près de 372.000 véhicules livrés (+3,2% sur un an), tandis que les luxueuses Rolls-Royce ont vu leurs ventes chuter de plus de 16%, à quelque 3.360 unités. Le modèle à succès Phantom, particulièrement apprécié par ses riches clients au Moyen-Orient, a été indisponible une partie de l'année en raison d'un changement de génération.

Les ventes de motos BMW, comptabilisées séparément, ont pour leur part crû de 13% environ en 2017, à quelque 164.000 unités.

Le groupe de Munich (sud) se félicite d'avoir atteint son objectif de vendre plus de 100.000 véhicules électrifiés - tout électriques ou hybrides) l'an dernier. Il a livré environ 103.000 BMWi, BMW iPerformance et Mini électriques, un bond de 66% sur un an.

Il affirme avoir "vendu en 2017 plus de véhicules électrifiés en Europe que n'importe quel autre constructeur premium" et être "extrêmement bien positionné au niveau mondial".

L'électrique est, avec la voiture connectée et autonome, l'un des principaux enjeux industriels pour les constructeurs automobiles.

BMW escompte une croissance à deux chiffres de ses ventes de véhicules électrifiés en 2018 et veut voir sur les routes un demi-million de véhicules électrifiés du groupe d'ici à la fin de l'année 2019.

afp/jh