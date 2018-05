GB: BMW rappelle des dizaines de milliers de voitures supplémentaires

Londres (awp/afp) - Le constructeur automobile allemand BMW a annoncé vendredi qu'il rappelait des dizaines de milliers de véhicules supplémentaires au Royaume-Uni pour réparer un problème posant un risque potentiel d'incendie.

Le groupe avait annoncé le 9 mai le rappel de 312.000 voitures au Royaume-Uni pour des problèmes électriques pouvant entraîner une coupure de contact intempestive.

Cette fois, BMW rappelle des voitures de la Série 3 fabriqués entre décembre 2004 et juillet 2011 pour un problème électrique pouvant, dans le pire des cas, entraîner un incendie.

Environ 200.000 des véhicules rappelés dans le cadre du rappel du 9 mai sont concernés par cette intervention distincte, qui entraîne en outre le rappel de 88.000 voitures supplémentaires non concernés par le rappel du début du mois, a expliqué un porte-parole du groupe dans un communiqué.

Il ajoute que le défaut peut être résolu par un simple changement de câbles électriques.

Le rappel du 9 mai de 312.000 voitures avait lui même prolongé un premier rappel de 36.000 voitures effectué l'an passé au Royaume-Uni pour un problème de coupure de contact potentielle.

Les modèles concernés par ce premier groupe de rappels sont la BMW Série 1, la Série 3, la sportive Z4 et le 4x4 citadin X1, dans leur motorisation à essence comme diesel et fabriqués entre mars 2007 et août 2011.

Le groupe explique que le défaut peut être réparé en deux heures par le remplacement d'une prise.

Le premier rappel était intervenu après le décès au Royaume-Uni de Narayan Gurung le jour de Noël 2016. Cet homme est mort au volant de sa Ford Fiesta à la suite d'une collision avec un arbre après avoir voulu éviter une BMW qui s'était arrêtée soudainement sur la route, tous phares éteints, à cause de ce problème d'alimentation.

De semblables problèmes électriques avaient déjà occasionné le rappel en 2013 de 750.000 voitures BMW dans le monde, aux Etats-Unis, au Japon, au Canada et en Afrique du Sud, sans affecter l'Europe à l'époque.

afp/al