Bed Bath & Beyond : AND BEYOND loin du compte avec sa perspective de bénéfice par action

Bed Bath & Beyond a dévoilé une baisse de 27,8% de son bénéfice net au quatrième trimestre, clos début mars, à 194,04 millions de dollars. Il a représenté 1,41 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, et notamment l'impact de la réforme fiscale américaine (10,5 millions de dollars), le bénéfice net du distributeur est ressorti à 1,48 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel de Bed Bath & Beyond, de son côté, a augmenté de 5,2% à 3,7 milliards de dollars. A magasins comparables, il a baissé de 0,6%.Les analystes sondés par FactSet anticipaient un bénéfice par action ajusté de 1,40 dollar, un chiffre d'affaires de 3,68 milliards de dollars et une baisse des ventes en comparable de 2,3%.En termes de perspectives, Bed Bath & Beyond a simplement indiqué qu'il visait un bénéfice par action compris entre 2 et 2,50 dollars (low-to-mid 2 dollars range). Le consensus FactSet est de 3,07 dollars.