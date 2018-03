Befimmo SA: Convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 24 avril 2018

Les actionnaires de Befimmo SA sont invités à assister à l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 24 avril 2018 à 10h30 au siège social de la Société, Chaussée de Wavre 1945 à 1160 Bruxelles.

L'ensemble des documents relatifs à cette Assemblée sont mis à disposition sur le site internet de la Société ( http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/assemblees-generales ) :

Ordre du jour ;

Procuration ;

Formulaire de vote par correspondance ;

Informations complémentaires.

Les formalités pratiques de participation à l'Assemblée générale ordinaire sont décrites dans l'ordre du jour.

Dès ce jour, le Rapport Financier Annuel 2017 « Open minds, open spaces. » est disponible sur le site internet de la Société ( http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications?type=166 ).

