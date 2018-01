Beiersdorf : accélération de la croissance organique fin 2017

09/01/2018 | 09:24

Beiersdorf a indiqué hier qu'en données provisoires, son chiffre d'affaires a enregistré en 2017 une croissance organique de 5,7%, à 7,05 milliards d'euros. Le groupe allemand détenant les marques Nivea et Tesa signale 'une accélération significative de la tendance au 4e trimestre au-dessus de la fourchette visée (soit de 4 à 5%)'.



Dans la division dite 'Consumer', qui comprend notamment la marque Nivea, la croissance organique atteint 4,7% à 5,8 milliards d'euros, alors que la dernière prévision émise par la direction était 'd'approximativement 4%'. Dans la branche Tesa (adhésifs), ce taux atteint 10,6% à 1,26 milliard d'euros, contre une prévision de l'ordre de 8%.



Beiersdorf s'attend toujours à ce que la marge opérationnelle du groupe et de la division Consumer soit 'légèrement supérieure à celles de l'exercice précédent', à savoir 15% et 14,8% respectivement. Du côté de Tesa, la direction table désormais sur une marge 'significativement' supérieure à celle de 2016, soit 16,2%.



Cependant, en raison de l'absence en 2017 des éléments exceptionnels positifs qui avaient dopé les comptes de 2016, et en raison de pertes de changes attendues en 2017, la marge bénéficiaire après impôts s'annonce vers 10%, après 10,8% en 2016.



Les comptes définitifs de Beiersdorf seront publiés le 1er mars.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.