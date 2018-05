Bekaert: Assembléé Générale des Actionnaires

Assemblée Générale des Actionnaires

- Approbation d'un dividende brut de € 1,10

- Approbation des nominations proposées





L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Bekaert, qui a eu lieu aujourd'hui, s'est déroulée sous la présidence de M. Bert De Graeve, Président du Conseil d'Administration, et a traité principalement les sujets suivants.

L'assemblée a approuvé le bilan et le compte de résultats clôturés au 31 décembre 2017, tels qu'établis par le Conseil d'Administration, de même que l'attribution d'un dividende brut de € 1,10 par action.

Le dividend ex-date est le 11 mai 2018. Le dividende sera payable le 15 mai 2018 par les banques suivantes: ING Belgique, Banque Degroof Petercam, BNP Paribas Fortis, KBC Banque, et Belfius Banque pour la Belgique, Société Générale pour la France, ABN-AMRO Banque pour les Pays-Bas et UBS pour la Suisse.

L'assemblée a pris connaissance du rapport annuel du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017, et a approuvé le rapport de rémunération pour 2017. L'assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'exercice 2017 et a approuvé la rémunération des Administrateurs et du Commissaire.

L'assemblée a accepté les propositions suivantes:

- M. Colin Smith est élu administrateur indépendant pour un terme de quatre ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2022;

- M. Matthew Taylor est réélu administrateur pour un terme de quatre ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2022;

- Mme Mei Ye est réélue administrateur indépendant pour un terme de quatre ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2022.

Communiqué de presse correspondant: le 28 février 2018: Nomination d'un nouvel administrateur

L'assemblée a approuvé un nombre de dispositions de changement de contrôle, le Plan d'Options sur Actions NV Bekaert SA 2018-2020 et le Performance Share Plan NV Bekaert SA 2018-2020.

Une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires a également eu lieu aujourd'hui. L'assemblée a prolongé l'autorisation accordée au Conseil d'Administration aux effets d'augmenter le capital social (capital autorisé). L'assemblée n'a pas recueilli la majorité qualifiée requise pour prolonger l'autorisation accordée au Conseil de racheter des actions de la société.





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bekaert via Globenewswire