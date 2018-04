Bekaert: Convocation à l'Assembléé Générale Extraordinaire des Actionnaires

Etant donné que l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le mercredi 28 mars 2018 n'a pas réuni le quorum légal, les actionnaires, les titulaires de droits de souscription, les porteurs d'obligations et les porteurs d'obligations convertibles sont priés d'assister à une deuxième Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, qui se tiendra le mercredi 9 mai 2018 à 9.00 heures au Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk, et qui délibérera et statuera valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents.

Veuillez trouver en annexe le communiqué de presse concernant cette convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire.





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bekaert via Globenewswire