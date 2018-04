Bell Food : reprend le spécialiste des fruits et salades Sylvain & CO

Eisberg, qui appartient à Bell Food Group, reprend la société Sylvain & CO SA. Spécialisée dans la transformation de salades, de fruits et de légumes, la société vaudoise réalise un chiffre d'affaires annuel d'env. CHF 40 millions avec un effectif de 180 personnes. L'ensemble du personnel est repris.

L'entreprise Eisberg, qui appartient à Bell Food Group, a repris à 100 % Sylvain & CO SA, une société familiale suisse domiciliée à Essert-sous-Champvent dans le canton de Vaud. L'entreprise occupe 180 personnes et compte parmi les leaders du segment du prêt à consommer ultra-frais en Suisse. La production de salades, de légumes et de fruits frais prêts à consommer est la spécialité de Sylvain & CO. L'ensemble du personnel est repris et la direction de l'entreprise sera assurée par son directeur actuel Sylvain Agassis. Pour la société et la marque Sylvain & CO, ce rachat garantit la pérennité dans un environnement de marché dynamique.

L'entreprise Eisberg est déjà très bien implantée, avec sa société suisse Gastro Star, sur le marché du prêt à consommer ultra-frais. Le rachat de la société Sylvain & CO lui permet d'augmenter en Suisse des capacités de production qui touchaient à leurs limites compte tenu de la croissance dans ce groupe de produits. Par ailleurs, Eisberg poursuit ainsi le développement de sa position en Suisse romande. L'intégration de Sylvain & CO au sein de Bell Food Group s'effectuera rétroactivement au 1er janvier 2018. Les parties ont décidé de ne pas communiquer les modalités de la transaction.

A propos de Bell Food Group

Bell Food Group compte parmi les principaux transformateurs européens de viande et de produits Convenience. L'offre comprend de la viande, de la volaille, de la charcuterie, des produits des gammes Seafood et Convenience ainsi que des salades précoupées. Les marques Bell, Hilcona et Eisberg permettent au groupe de répondre à des attentes diversifiées. Les clients représentent notamment le commerce de détail, le Food Service ainsi que l'industrie alimentaire. Un effectif de plus de 10 000 personnes a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 3,6 milliards. Bell Food Group est coté à la Bourse suisse.