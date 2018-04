Bell acquiert le spécialiste vaudois des produits frais Sylvain & CO

Zurich (awp) - Bell acquiert le spécialiste des produits frais Sylvain & CO, une société familiale suisse active sur le marché des salades, des légumes et des fruits. Sylvain & CO réalise un chiffre d'affaires annuel de 40 millions de francs suisses, a souligné mercredi le boucher-charcutier-traiteur industriel. Les détails financiers seront maintenus confidentiels.

Après le rachat d'Hügli il y a quelques mois, Bell poursuit sa stratégie de croissance externe. Sylvain & CO est, en Suisse, le plus important fournisseurs de produits frais prêts à consommer, salades, fruits et légumes. L'entreprise sera intégrée rétroactivement au 1er janvier 2018 dans les résultats de Bell.

Le rachat permet à Bell d'étendre ses capacités de production sur un marché en forte croissance et de se renforcer en Suisse romande, précise le communiqué.

Sylvain & CO est basé à Essert-sous-Champvent dans le canton de Vaud et emploie 180 collaborateurs. Ces derniers rejoindront désormais le groupe Bell et la société continuera d'être dirigée par Sylvain Agassis, son actuel directeur.

