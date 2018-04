Bénéteau : Oddo salue les résultats du 1er trimestre

27/04/2018 | 12:20

Bénéteau a publié des résultats globalement en ligne avec les attentes d'Oddo. Le résultat net part du groupe est en nette amélioration à 0.1ME (contre -4 ME au 1er semestre 2017). Suite à cette publication, le bureau d'études confirme son conseil à l'achat et son objectif de 21 E.



Le chiffre d'affaires Bateaux est en hausse de 10.5% (à tcc) à 378.5 ME (357.5MEe), avec une activité dynamique en Europe (+22.5%) et une légère croissance en Amérique du Nord (+1.3%).



En Habitat, le CA progresse de 10.6% (dont +20.1% en Habitat de Loisirs) à 86.9 ME (84.8 MEe) avec un ROC de 7.5 ME (contre 5 MEe et 3 ME au 1er semestre 2017).



' Le groupe réitère ses objectifs annuels : 1/ progression du CA consolidé de 8% à 10% (taux de change constant), intégrant une progression du CA Bateaux de 8 à 10% à tcc, et entre 11% et 13% du CA Habitat de Loisirs ; 2/ progression du ROC à tcc de 10 à 12% ' souligne Oddo.



' Pour notre part, nous maintenons notre estimation de CA 2018 (+7.8% à 1302ME, dont +7.7% en Bateaux) et abaissons notre ROC de 3.8% à 90ME (soit une Mop à 6.9%, -20pb) ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo note également que le groupe a légèrement relevé sa guidance 2020, tablant désormais sur : 1/ un CA de 1.5 MdE contre 1.4 MdE précédemment, 2/ un ROC à 130 ME contre 115 ME et donc une Mop entre 8.5% et 9% (relèvement de 50pb).



