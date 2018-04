Bénéteau : Portzamparc relève sa recommandation

27/04/2018 | 10:19

Du fait du parcours récent du titre, Portzamparc relève sa recommandation sur Bénéteau de 'renforcer' à 'acheter' avec un objectif de cours de 21,5 euros, après une publication 'globalement en ligne mais qui déçoit sur la guidance annuelle.'



'Le marché offre toutefois une excellente visibilité au groupe, le management confirme ses investissements et l'augmentation sensible de la production sur les produits les mieux margés (catamarans, capacités x2)', souligne l'analyste.



Le bureau d'études table à présent sur un résultat opérationnel courant de 87,1 millions d'euros pour l'exercice en cours, contre 95,7 millions précédemment, mais note que 'le plan Transform to perform est revu à la hausse, le groupe étant en avance d'un an sur ce dernier'.



