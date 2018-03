Berkshire Hathaway : USG rejette une offre de 6 milliards de dollars de l'allemand Knauf

Knauf, qui détient déjà une participation de 10,5% dans l'entreprise, propose 42 dollars par action pour acquérir le solde, soit une prime de 25,3% par rapport au cours de clôture de vendredi à 33,51 dollars.

Le titre grimpait à 39,90 dollars dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.

"L'offre opportunément présentée par Knauf est totalement inappropriée", a déclaré Steven Leer, président non exécutif du conseil d'administration d'USG.

Berkshire Hathaway, premier actionnaire d'USG avec 30,8% du capital, a proposé une option de six mois pour céder sa participation à condition que le prix de l'offre soit d'au moins 42 dollars par action. Berkshire demande un prix d'achat de deux dollars par option.

Berkshire et le canadien Fairfax Financial Holdings étaient entrés au capital d'USG fin 2008, au plus fort de la crise immobilière américaine, en reprenant 400 millions de dollars de dette de la société, alors en difficulté.

L'option de deux dollars par action rapporterait environ 86,8 millions de dollars à Berkshire, sur la base des 43,39 millions de titres USG qu'il détient, une somme que la société de Warren Buffett entend conserver même si Knauf ne mène pas à bien le rachat.

(Arunima Banerjee et Ankit Ajmera à Bangalore, Véronique Tison pour le service français, édité par Marc Angrand)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv USG CORPORATION 16.91% 39.21 -13.10%