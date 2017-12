Berner Kantonalbank : Alex Tobler reprend la direction de l’Investment Advisory

À compter du 15 février 2018, Alex Tobler deviendra responsable de l'Investment Advisory de la BCBE. La BCBE entend conforter davantage sa position de banque de placement et accroître le dialogue avec les clients.

Depuis 2015, Alex Tobler est responsable de la stratégie de la gestion des fonds de l'Asset Management de la BCBE. Cet économiste âgé de 31 ans reprend les rênes de l'Investment Advisory. Convaincue de ses atouts, la BCBE entend ainsi conforter davantage sa position de banque de placement. L'Investment Advisory se charge de fournir des propositions de placement aux investisseurs actifs et de donner des informations fouillées sur les marchés financiers de la planète. Aussi le dialogue avec les clients s'en trouve-t-il renforcé. Epaulé de son team, Alex Tobler élaborera la structure des portefeuilles et les analyses concomitantes applicables à l'ensemble du domaine des placements. Les placements à caractère durable de la BCBE sont également de son ressort. Le team AKIA s'occupe en outre de rédiger des recommandations de fonds destinés au Private Banking et aux zones d'activités.

Ses études en économie à l'Université de Zurich ont été sanctionnées par un master en « Banking & Finance ». À côté de sa formation, Alex Tobler a travaillé comme analyste financier et comme gestionnaire de portefeuille auprès d'un gérant de fortune à Zurich. Il y est resté au terme de ses études et y a pris du galon, puisqu'il a été responsable de la gestion de portefeuille. Après cette expérience, il a intégré l'établissement Picard Angst à Pfäffikon (SZ). Dans ses fonctions de gérant de fortune, il s'est occupé des fonds de placement et des mandats mixtes des clients institutionnels. Outre ses diverses activités professionnelles, il est actif au sein de diverses associations de la branche, telles que Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). Par ailleurs, Alex Tobler est titulaire CFA charterholder.