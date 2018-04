Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM 4.32% 1503.83 28.59%

0 0

Best Buy et Amazon ont noué un partenariat pour distribuer la nouvelle génération de télévision connectée Fire TV Edition smart aux Etats-Unis et au Canada. Ces télévisions sont compatibles avec Alexa, l'assistant personnel d'Amazon, et permettent d'accéder à un vaste catalogue de vidéo à la demande sous les enseignes Netflix, Amazon Prime Video ou encore HBO et Hulu.