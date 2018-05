BHP Billiton : Barclays rehausse son objectif de cours

21/05/2018 | 11:53

Barclays confirme ce lundi sa recommandation 'surpondérer' et revoit à la hausse son objectif de cours, passé de 1800 pences à 1850 pences, sur le titre BHP Billiton.



'[Une récente présentation de BHP] a dévoilé une liste actualisée de sept options de croissance à long terme, y compris deux nouveaux projets (Atlantis phase 3, Wards Well), soulignant la capacité de BHP à reconstituer son pipeline organiquement. Les options de croissance de BHP sont plus étendues (7 projets crédibles identifiés), plus diversifiées (4 marchandises) et ont moins d'incertitudes associées, à notre avis', note le broker.





