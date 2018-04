BIC : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale du 16 mai 2018

Groupe BIC - Communiqué de presse

Clichy - 26 Avril 2018



Assemblee Generale Annuelle du 16 mai 2018

Modalites de mise a disposition des documents preparatoires

Les actionnaires de SOCIETE BIC sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le mercredi 16 mai 2018 à 9h30 au siège social de la Société - 14 rue Jeanne d'Asnières, 92110 Clichy, France.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant notamment l'ordre du jour et le projet de résolutions a été publié au BALO du 21 mars 2018. Depuis le 25 avril 2018, les documents préparatoires à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social et sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.bicworld.com - rubrique Investisseurs / Actionnaires / AGM), dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Contacts

Relations Investisseurs : +33 1 45 19 52 26 Contacts Presse Sophie Palliez-Capian

sophie.palliez@bicworld.com Albane de La Tour d'Artaise Albane.DeLaTourD'Artaise@bicworld.com Michèle Schanté

Michele.Schante@bicworld.com Isabelle de Segonzac: +33 1 53 70 74 70

isegonzac@image7.fr

Pour plus d'informations, consulter le site : www.bicworld.com

Agenda 2018 (toutes les dates sont à confirmer)

Assemblée Générale 2018 16 Mai 2018 Réunion (siège de BIC) Résultats du premier semestre 2018 1er Août 2018 Conférence téléphonique Résultats du troisième trimestre 2018 24 Octobre 2018 Conférence téléphonique Résultats annuels 2018 13 Février 2019 Réunion (siège de BIC)

À propos de bic

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer and Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.

