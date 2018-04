BIC : Résultats du premier trimestre 2018

Groupe BIC - Communiqué de presse

Clichy - 25 Avril 2018



Résultats du premier trimestre 2018

Chiffre d'affaires : 415,4 millions d'euros, en baisse de 1,5% à base comparable

Résultat d'exploitation normalisé1 : 69,6 millions d'euros

Marge d'exploitation normalisée1 : 16,7%

Résultat net Part du Groupe : 48,6 millions d'euros, en baisse de 1,9%

Bénéfice net Part du Groupe par action normalisé1 : 1,06 euro, comparé à 1,17 euro en 2017

Position nette de trésorerie : 184,6 millions d'euros

Chiffres clés opérationnels T1 2018 Evolution du chiffre d'affaires

à base comparable1 Marge d'exploitation normalisée1 Groupe -1,5% 16,7% Papeterie +2,0% 6,3% Briquets -0,5% 35,7% Rasoirs -6,0% 7,9%

Commentant les résultats du Groupe BIC, Bruno Bich, Président et Directeur Général, a déclaré : « Les résultats du premier trimestre 2018 de la Papeterie sont encourageants. Dans les Briquets, nous avons bénéficé de gains de distribution dans les réseaux traditionnels et d'une meilleure visibilité en magasin. Dans les Rasoirs, le chiffre d'affaires a continué d'être affecté par la déstabilisation de la catégorie. Toutefois, nos nouveaux produits ont été bien accueillis par les consommateurs. La performance du Brésil reste faible, comme nous l'avions anticipé, en raison notamment de conditions de marché difficiles et de l'ajustement du niveau des stocks chez nos distributeurs. Dans cet environnement volatile, nous continuons à investir dans les ressources humaines et le soutien à la marque afin de soutenir nos objectifs à long-terme.

Nous restons déterminés à atteindre nos objectifs 2018. »

PERSPECTIVES 2018

En 2018, nous prévoyons une progression du chiffre d'affaires comprise entre + 1% et + 3% à base comparable, les 3 catégories contribuant à la croissance. Les principaux facteurs pouvant affecter la performance des ventes comprennent la poursuite de la pression concurrentielle dans les rasoirs, de nouvelles réductions de stocks chez les distributeurs et la poursuite de la faiblesse de l'économie brésilienne.

La marge brute sera affectée par une hausse du coût des matières premières et des dépréciations plus élevées, tandis que nous continuerons à investir de manière ciblée dans le soutien à la marque et les dépenses opérationnelles.

Le résultat d'exploitation normalisé 2018 sera également impacté par la performance des ventes. Sur la base de ces éléments, nous prévoyons une marge d'exploitation normalisée comprise entre 17% et 18%.

Chiffres non audités

Chiffres clés (en millions d'euros) T1 2017 T1 2018 Variation en publié Variation à base

comparable Groupe Chiffre d'affaires 473,2 415,4 -12,2% -1,5% Marge brute 250,0 223,5 Résultat d'exploitation normalisée 81,1 69,6 Marge d'exploitation normalisée 17,1% 16,7% Résultat d'exploitation 74,1 69,6 Marge d'exploitation 15,7% 16,7% Résultat net Part du Groupe 49,5 48,6 Bénéfice net Part du Groupe

par action (en euros) 1,06 1,06 Papeterie Chiffre d'affaires 165,5 151,8 -8,3% +2,0% Résultat d'exploitation 0,6 9,6 Marge d'exploitation 0,3% 6,3% Marge d'exploitation normalisée 3,6% 6,3% Briquets Chiffre d'affaires 172,2 152,7 -11,3% -0,5% Résultat d'exploitation 63,8 54,5 Marge d'exploitation 37,0% 35,7% Marge d'exploitation normalisée 37,2% 35,7% Rasoirs Chiffre d'affaires 115,3 97,0 -15,9% -6,0% Résultat d'exploitation 14,0 7,7 Marge d'exploitation 12,2% 7,9% Marge d'exploitation normalisée 12,3% 7,9% Autres produits Chiffre d'affaires 20,2 13,8 -31,4% -14,0% Résultat d'exploitation -4,3 -2,2 Résultat d'exploitation normalisée -3,0 -2,2

Au 1er Janvier 2018, le Groupe BIC a appliqué les normes IFRS suivantes :

IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients". Les états financiers 2017 ont été retraités.

IFRS 9 "Instruments Financiers";

IFRS 16 "Contrats de Location" ont été appliqués par anticipation.

Tendances Opérationnelles du Groupe

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 s'est élevé à 415,4 millions d'euros, en baisse de 12,2% en publié et de 1,5% à base comparable. L'impact défavorable de la variation des devises (- 9,2 %) s'explique principalement par la dépréciation du dollar américain et du réal brésilien par rapport à l'euro. A base comparable, le chiffre d'affaires de l'Europe a reculé de 0,4%, celui de l'Amérique du Nord de 0,1%, et celui des marchés en croissance de 3,8%.

Résultat d'exploitation et Résultat d'exploitation normalisé

Le taux de marge brute du premier trimestre 2018 s'est établi à 53,8%, comparé à 52,8% au premier trimestre 2017.

Le résultat d'exploitation normalisé du premier trimestre 2018 était de 69,6 millions d'euros.

Principaux composants de la variation de la marge d'exploitation normalisée

(en points) T1 2017

vs. T1 2016 T1 2018

vs. T1 2017 Variation des coûts de production +0,8 +1,6 Soutien à la marque total -0,8 -0,2 Dont promotions et investissements liés au soutien du développement de l'activité pris en compte dans la marge brute -0,1 -0,6 Dont publicité, soutien consommateurs et distribution -0,7 +0,4 Dépenses d'exploitation et autres dépenses -1,9 -1,8 Variation de la marge d'exploitation normalisée -1,9 -0,4 Prime exceptionnelle versée aux employés +1,9 - Dont impact sur la marge brute +1,2 - Dont impact sur les dépenses d'exploitation +0,7 - Variation de la marge d'exploitation normalisée 0,0 -0,4

Éléments non récurrents

(en millions d'euros) T1 2017 T1 2018 Résultat d'exploitation 74,1 69,6 En % du chiffre d'affaires 15,7% 16,7% Coûts de restructuration principalement liés à BIC Graphic 7,0 - Résultat d'exploitation normalisé 81,1 69,6 En % du chiffre d'affaires 17,1% 16,7%

Résultat net et BNPA

Le résultat avant impôt s'est élevé à 67,6 millions d'euros comparé à 74,8 millions d'euros au premier trimestre 2017. Le résultat financier net a diminué pour atteindre - 2,0 millions d'euros comparé à + 0,7 million d'euros au premier trimestre 2017. Le premier trimestre 2018 a été impacté négativement par la réévaluation d'actifs financiers libellés en dollars U.S, comparé à décembre 2017.

Le résultat net part du Groupe s'est élevé à 48,6 millions d'euros, en baisse de 1,9% en publié. Le taux effectif d'imposition était de 28,1%.

Le bénéfice net Part du Groupe par action s'est élevé à 1,06 euro, stable comparé au premier trimestre 2017. Le bénéfice net Part du Groupe par action normalisé a reculé de 9,4% à 1,06 euro, comparé à 1,17 euro au premier trimestre 2017.

Situation nette de trésorerie

À fin mars 2018, la situation nette de trésorerie du Groupe s'est élevée à 184,6 millions d'euros.

Évolution de la situation nette de trésorerie

(en millions d'euros) 2017 2018 Situation nette de trésorerie (début de période - Décembre) 222,2 204,9 Flux nets de trésorerie liés à l'activité d'exploitation +25,9 +37,0 Dont Marge brute d'autofinancement +76,3 +75,2 Dont variation du besoin en fonds de roulement et autres -50,4 -38,2 Investissements industriels -31,5 -27,4 Programme de rachat d'actions -9,4 -21,2 Trésorerie nette de l'exercice des stock-options et du contrat de liquidité +0,2 - Autres -1,2 -8,7 Situation nette de trésorerie (fin de période - Mars) 206,2 184,6

Les flux nets de trésorerie liés à l'activité d'exploitation se sont élevés à 37,0 millions d'euros, avec une marge d'autofinancement de 75,2 millions d'euros. La variation négative du besoin en fonds de roulement de 38,2 millions d'euros était principalement liée à la progression du niveau de stocks par rapport à décembre 2017, en ligne avec les prévisions de ventes pour le reste de l'année. La trésorerie a été aussi affectée par une augmentation des investissements industriels ainsi que par des rachats d'actions.

Rémunération des actionnaires

Dividende ordinaire de 3,45 euros par action proposé à l'Assemblée Générale du 16 mai 2018.

21,2 millions d'euros de rachats d'actions à fin mars 2018 (265,009 actions achetées à un prix moyen de 80.07 euros).

Tendances opérationnelles par catégorie

Papeterie

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 de la Papeterie a reculé de 8,3% en publié, mais a augmenté de 2,0% à base comparable.

En Europe , le chiffre d'affaires est resté stable, en légère baisse en France et au Royaume-Uni, compensé en partie par des gains de distribution en Europe du Sud.

En Amérique du Nord , le chiffre d'affaires a légèrement augmenté (« low single-digit ») grâce au bon démarrage de l'année dans la grande distribution et grâce à la bonne performance des ventes en ligne. Notre part de marché a progressé de 0,9 point .

En Amérique latine, le chiffre d'affaires a légèrement augmenté (« low-single digit ») avec une bonne exécution au Mexique, compensant une performance faible au Brésil, en raison d'ajustements du niveau de stocks chez plusieurs distributeurs.

· Au Moyen-Orient et en Afrique, l'augmentation à deux chiffres de nos ventes (« double-digits ») s'explique par la très bonne saison de rentrée scolaire en Afrique du Sud, avec des gains de part de marché.

· En Inde, les ventes de Cello Pens sur le marché domestique sont restées stables, à base comparable. Cello continue de rationaliser son portefeuille de produits à travers une stratégie de montée en gamme et progresse en notoriété à travers des investissements percutants dans le soutien à la marque. Au mois de mars, la vidéo "Surprise Test" a été reconnue #1 parmi les 5 publicités les plus regardées au monde, atteignant 13 millions de vues au cours de son premier mois de diffusion.

La marge d'exploitation normalisée du premier trimestre 2018 de la Papeterie s'élève à 6,3% contre 3,6% au premier trimestre 2017, l'amélioration de l'efficacité industrielle ayant compensé l'impact défavorable du coût des matières premières.

Briquets

Le chiffre d'affaires des Briquets du premier trimestre 2018 était en baisse de 11,3% en publié et de 0,5% à base comparable.

· En Europe, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 5% (« mid single-digit ») bénéficiant de gains de distribution et d'une meilleure visibilité dans les réseaux traditionnels en France et en Russie.

· En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires a légèrement augmenté (« low single-digit »), en raison principalement d'une meilleure visibilité et d'une montée en gamme dans la grande distribution, de gains de distribution dans les réseaux traditionnels, et également de l'anticipation par les distributeurs de la hausse des prix du 1er Avril 2018.

En Amérique latine, notre chiffre d'affaires a légèrement diminué (« low single-digit ») en raison de la poursuite de l'ajustement du niveau de stocks chez les distributeurs au Brésil.

La marge d'exploitation normalisée du premier trimestre 2018 s'est élevée à 35,7%, contre 37,2% au premier trimestre 2017. La hausse des coûts des matières premières et des investissements dans le soutien à la marque, l'absorption défavorable de nos coûts fixes (notamment des dépenses opérationnelles), ont été en partie compensées par l'amélioration de l'efficacité industrielle.

Rasoirs

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 des Rasoirs a reculé de 15,9% en publié et de 6,0% à base comparable.

En Europe, le chiffre d'affaires a légèrement reculé (« low-single digit »), en raison d'un environnement de marché peu porteur en France et en Europe du Sud. Les performances en Europe de l'Est ont été bonnes ; les ventes en Russie ont augmenté quatre fois plus que le marché, grâce à notre produit BIC® Flex 3 Hybrid.

le chiffre d'affaires a légèrement reculé (« low-single digit »), en raison d'un environnement de marché peu porteur en France et en Europe du Sud. Les performances en Europe de l'Est ont été bonnes ; les ventes en Russie ont augmenté quatre fois plus que le marché, grâce à notre produit BIC® Flex 3 Hybrid. La forte baisse des ventes (« high single-digit ») en Amérique du Nord , s'explique par la poursuite de la déstabilisation du marché et par des changements d'organisation de linéaire et de gestion de stocks chez certains distributeurs. A fin mars, le marché américain des rasoirs non-rechargeables était en baisse de -2,8% en valeur . BIC a sous-performé le marché, reculant de 0,2 point soit une part de marché à 27,4% et ce, en dépit du succès encourageant de nos nouveaux produits.

, s'explique par la poursuite de la déstabilisation du marché et par des changements d'organisation de linéaire et de gestion de stocks chez certains distributeurs. A fin mars, le marché américain des rasoirs non-rechargeables était en baisse de -2,8% en valeur . BIC a sous-performé le marché, reculant de 0,2 point soit une part de marché à 27,4% et ce, en dépit du succès encourageant de nos nouveaux produits. En Amérique latine , la légère baisse des ventes (« low-single digit ») s'explique par la poursuite de la pression sur les prix et par une concurrence croissante au Mexique. Nous avons sur-performé le marché brésilien, lui-même en recul, avec des gains de part de marché dans nos gammes Homme et Femme.

, la légère baisse des ventes (« low-single digit ») s'explique par la poursuite de la pression sur les prix et par une concurrence croissante au Mexique. Nous avons sur-performé le marché brésilien, lui-même en recul, avec des gains de part de marché dans nos gammes Homme et Femme. Au Moyen-Orient et en Afrique, la baisse à deux chiffres du chiffre d'affaires (« double digits ») est principalement due à la baisse des activités promotionnelles (investissements importants dans le soutien à la marque durant la coupe d'Afrique des Nations de football, au premier trimestre 2017).

Au premier trimestre 2018, la marge d'exploitation normalisée de l'activité Rasoirs s'est établie à 7,9%, contre 12,3% au premier trimestre 2017. Cette diminution s'explique par la baisse du chiffre d'affaires (notamment en Amérique du Nord), la hausse des coûts des matières premières, ainsi que par l'absorption défavorable de nos coûts fixes (notamment nos dépenses opérationnelles).

Autres Produits

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 des Autres Produits a reculé de 31,4% en publié et de 14,0% à base comparable.

BIC Sport a enregistré une légère baisse à deux chiffres (« double digit ») du chiffre d'affaires, à taux de change constants.

Le résultat d'exploitation normalisé du premier trimestre 2018 des Autres Produits s'élève à - 2,2 millions d'euros, contre - 3,0 millions d'euros au premier trimestre 2017.

ANNEXES

Variation des ventes du groupe BIC par zone géographique (en millions d'euros) T1 2018 par rapport au T1 2017 T1 2017 T1 2018 En publié À base comparable Groupe Chiffre d'affaires 473,2 415,4 -12,2% -1,5% Europe Chiffre d'affaires 131,5 124,3 -5,5% -0,4% Amérique du Nord Chiffre d'affaires 178,5 154,9 -13,2% -0,1% Marchés en croissance Chiffre d'affaires 163,2 136,2 -16,5% -3,8%

Impact des changements de périmètre et des fluctuations des taux de change sur le chiffre d'affaires

(en %) T1 2017 T1 2018 Périmètre - -1,5 Devises +4,1 -9,2 Dont USD +1,3 -5,0 Dont BRL +2,1 -1,3 Dont ARS -0,1 -0,7 Dont INR +0,2 -0,4 Dont MXN -0,4 -0,4 Dont ZAR +0,4 -0,1 Dont Russie et Ukraine +0,3 -0,2

Résultat d'exploitation et résultat d'exploitation normalisé par catégorie

(en millions d'euros) T1 2017 T1 2018 Groupe Résultat d'exploitation 74,1 69,6 Résultat d'exploitation normalisé 81,1 69,6 papeterie Résultat d'exploitation 0,6 9,6 Résultat d'exploitation normalisé 6,0 9,6 Briquets Résultat d'exploitation 63,8 54,5 Résultat d'exploitation normalisé 64,0 54,5 Rasoirs Résultat d'exploitation 14,0 7,7 Résultat d'exploitation normalisé 14,1 7,7 Autres produits Résultat d'exploitation -4,3 -2,2 Résultat d'exploitation normalisé -3,0 -2,2

Compte de résultat résumé

(En millions d'euros) T1 2017 T1 2018 Variation en publié Variation à base

comparable Chiffre d'affaires 473,2 415,4 -12.2 -1.5 Coût des ventes 223,2 191,9 Marge brute 250,0 223,5 Charges administratives et autres charges d'exploitation 175,9 153,9 Résultat d'exploitation 74,1 69,6 Résultat financier 0,7 -2,0 Résultat avant impôts 74,8 67,6 Impôts -22,4 -19,0 Résultat net des activités poursuivies 52,4 48,6 Résultat net des activités destinées à être cédées -2,8 - Résultat Net Part du Groupe 49,5 48,6 Résultat net Part du Groupe par action des activités poursuivies (en euros) 1,12 1,06 Résultat net Part du Groupe par action des activités destinées à être cédées (en euros) -0,06 - Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 1,06 1,06 Nombre moyen d'actions en circulation, net des actions propres 46 685 992 45 794 745

Bilan résumé

(En millions d'euros) 31 Mars 2017

(Avant retraitement d'IFRS15) 1 Janvier 2018

(Nouvelle norme IFRS appliquée) 31 Mars 2018 Actif Actif non courant 1 169,0 1 227,2 1 172,4 Actif courant 1 314,8 1 181,1 1 195,5 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie 251,8 188,6 206,8 Actifs destinés à être vendus 125,8 - - TOTAL DE L'ACTIF 2 609,6 2 408,4 2 367,9 Passif Capitaux propres 1 857,5 1 698,6 1 703,2 Passif non courant 301,6 334,0 277,1 Passif courant 415,7 375,8 387,6 Passifs destinés à être vendus 34,8 - - TOTAL DU PASSIF 2 609,6 2 408,4 2 367,9

Programme de rachat

d'actions Nombre d'actions achetées Prix moyen pondéré

(en euros) Montant

(en million

d'euros) Février 2018 100 009 83,37 8,3 Mars 2018 165 000 78,07 12,9 Total 265 009 80,07 21,2

Capital et droits de vote au 31 mars 2018

Au 31 mars 2018, le capital social de SOCIETE BIC est composé de 46 635 693 actions, représentant :

68 083 950 droits de vote;

67 158 810 droits de vote nets des actions privées de droit de vote.



Le nombre total d'actions détenues en autocontrôle à fin mars 2018 est de 925 140.

Glossaire

À taux de change constants : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l'année en cours aux taux de change moyens mensuels de l'année précédente.

À base comparable : signifie à taux de change constants et à périmètre constant. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l'exercice en cours et/ou sur l'exercice précédent et ce jusqu'à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d'affaires des catégories sont faits à base comparable.



Marge brute : Marge du Groupe générée après déduction du coût des ventes.

Résultat d'exploitation normalisé : normalisé signifie hors éléments non récurrents détaillés à la page 3.

Marge d'exploitation normalisé : Résultat d'exploitation normalisé divisé par le chiffre d'affaires.

Flux de trésorerie lié à l'activité d'exploitation : principales activités génératrices de revenus et autres activités qui ne sont pas des activités d'investissements ou de financement.

Position nette de trésorerie : Liquidités/découverts + autres actifs financiers courants - emprunts courants - emprunts non-courants. (sauf les passifs financiers après application de la norme IFRS 16).

* *

*

Les comptes consolidés et sociaux de SOCIETE BIC au 31 mars 2018 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 24 avril 2018. Une présentation relative à cette annonce est disponible sur le site Internet de BIC (www.bicworld.com).

Ce document contient des prévisions. Bien que les estimations du Groupe BIC soient fondées sur des hypothèses raisonnables, ces prévisions sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques relevés par le Groupe BIC apparaît dans la section « Facteurs de risques » du Document de Référence 2017 du Groupe BIC déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers (AMF) le 21 mars 2018.

Contacts

Contacts relations investisseurs : +33 1 45 19 52 26 Contacts Presse Sophie Palliez-Capian

sophie.palliez@bicworld.com Albane de La Tour d'Artaise albane.delatourdartaise@bicworld.com Michèle Schanté

Michele.schante@bicworld.com Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 74 70

idesegonzac@image7.fr

Pour plus d'informations, consulter le site : www.bicworld.com

Agenda 2018 (toutes les dates sont à confirmer)

Assemblée Générale 2018 16 mai 2018 Réunion (siège de BIC) Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2018 1 août 2018 Conférence téléphonique Résultats du 3ème trimestre 2018 24 octobre 2018 Conférence téléphonique

À propos de BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer and Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.



Voir glossaire page 9 Avant le retraitement d'IFRS15 en 2017, 2016 n'ayant pas été retraité Marge brute hors promotions et investissements liés au soutien du développement de l'activité. Soutien à la marque total : soutien du développement de l'activité + publicité, soutien consommateurs et distribution. Source : IRI marché total 14 semaines depuis le début de l'année au 07-AVRIL-2018 - en valeur Source : IRI marché total 13 semaines depuis le début de l'année au 02-AVRIL-2018 - en valeur

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIC via Globenewswire