BIC : dégradation des comptes au premier trimestre

Bic a enregistré au premier trimestre un résultat net part du groupe de 48,6 millions d’euros, en baisse de 1,9%, et un résultat d’exploitation normalisé de 69,6 millions, en recul de 14,2%. La marge d’exploitation normalisée est ainsi ressortie à 16,7%, en repli de 40 points de base. Le spécialiste des biens de grande consommation a vu son chiffre d’affaire chute de 12,2% à 415,4 millions d’euros. Il a reculé de 1,9% à base comparable.Commentant les résultats du Groupe Bic, Bruno Bich, Président et Directeur Général, a déclaré : " Les résultats du premier trimestre 2018 de la Papeterie sont encourageants. Dans les Briquets, nous avons bénéficé de gains de distribution dans les réseaux traditionnels et d'une meilleure visibilité en magasin. Dans les Rasoirs, le chiffre d'affaires a continué d'être affecté par la déstabilisation de la catégorie "." Nous restons déterminés à atteindre nos objectifs 2018, " a-t-il ajouté.En 2018, le groupe prévoit une progression du chiffre d'affaires comprise entre + 1% et + 3% à base comparable, les 3 catégories contribuant à la croissance. Les principaux facteurs pouvant affecter la performance des ventes comprennent la poursuite de la pression concurrentielle dans les rasoirs, de nouvelles réductions de stocks chez les distributeurs et la poursuite de la faiblesse de l'économie brésilienne.La marge brute sera affectée par une hausse du coût des matières premières et des dépréciations plus élevées, tandis que nous continuerons à investir de manière ciblée dans le soutien à la marque et les dépenses opérationnelles.Le résultat d'exploitation normalisé 2018 sera également impacté par la performance des ventes. Sur la base de ces éléments, Bic anticipe une marge d'exploitation normalisée comprise entre 17% et 18%.