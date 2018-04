BIC : en tête du SBF 120 malgré des résultats trimestriels en baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bic est confortablement installé en tête du SBF 120 depuis ce matin, dans le sillage de ses résultats du premier trimestre 2018. Si ces derniers s’avèrent en baisse, les investisseurs préfèrent retenir le repli limité de la marge d’exploitation et la volonté sans faille du groupe d'atteindre ses objectifs annuels. Ainsi, le fabricant de stylos, briquets et rasoirs jetables a publié un résultat net part du groupe de 48,6 millions d’euros au titre de son premier trimestre 2018, en baisse de 1,9%, et un résultat d’exploitation normalisé de 69,6 millions, en recul de 14,2%.Dans le même temps, la marge d'exploitation normalisée est ressortie à 16,7%, en repli de seulement 40 points de base. Les opérateurs ont apprécié puisque le consensus s'établissait autour de 15,4%.Pour sa part, le chiffre d'affaire a chuté de 12,2% à 415,4 millions d'euros. A base comparable, il a reculé de 1,9%.Bruno Bich, le président-directeur général de BIC, a souligné que les résultats du premier trimestre 2018 de la Papeterie étaient encourageants et que dans les Briquets, le groupe avait bénéficié de gains de distribution dans les réseaux traditionnels et d'une meilleure visibilité en magasin.Mais les propos ayant le plus rassurés sont toutefois les suivants : " nous restons déterminés à atteindre nos objectifs 2018 ". Ainsi, le groupe prévoit une progression du chiffre d'affaires comprise entre + 1% et + 3% à base comparable, les 3 catégories contribuant à la croissance. Enfin, Bic anticipe une marge d'exploitation normalisée comprise entre 17% et 18%.