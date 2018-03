GROUPE BIC - COMMUNIQUE DE PRESSE

CLICHY - 26 MARS 2018

Application de la norme comptable IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients"

La norme comptable IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients" étant applicable depuis le 1er janvier 2018, BIC communiquera ses résultats financiers sous cette norme dès la publication des résultats du 1er trimestre 2018 (25 avril 2018).

Le principal impact concerne les fonds de développement commercial qui consistent en des promotions générales de marque ou des services de publicité. Ces fonds de développement commercial seront désormais comptabilisés en charge d'exploitation et non plus en déduction du chiffre d'affaires.

Une présentation avec les données 2017 retraitées non auditées (chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, résultat net part du Groupe et résultat net par action), ajustées par trimestre et par catégorie est disponible sur le site internet de BIC www.bicworld.com (rubrique Investisseurs/Présentations).

