Bic : Le maintien des objectifs de Bic rassure le marché

(Actualisation: commentaire d'analyste)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Bic (BB.FR) s'est hissée mercredi aux premiers rangs du palmarès du SBF 120, tandis que le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels a confirmé ses objectifs pour 2018 en dépit d'un nouveau recul de son activité et de ses bénéfices au premier trimestre 2018, dans un environnement de marché difficile pour plusieurs de ses produits phares.

A la mi-journée, l'action progressait de 5,6% à 84,10 euros, au plus haut depuis mi-mars.

Le résultat net trimestriel du groupe est ressorti à 48,6 millions d'euros, en baisse de 1,9% par rapport aux trois premiers mois de 2017. Le bénéfice d'exploitation normalisé a atteint 69,6 millions d'euros, en recul de 14%. De son côté, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 415,4 millions d'euros, en repli de 12,2% à données publiées et de 1,5% à base comparable. La marge d'exploitation normalisée a ainsi reculé à 16,7%, contre 17,1% au premier trimestre 2017.

Néanmoins, le groupe fait valoir des résultats "encourageants" pour la division Papeterie, où la croissance organique des revenus a atteint 2% sur un an et où la marge d'exploitation s'est améliorée à 6,3%, contre 3,6% au premier trimestre 2017.

Dans les Briquets, Bic a "bénéficié de gains de distribution dans les réseaux traditionnels et d'une meilleure visibilité en magasin" a commenté le président-directeur général, Bruno Bich, cité dans un communiqué. Le groupe a accusé un repli organique de 0,5% dans cette division, pour une marge d'exploitation normalisée de 35,7% contre 37,2% au premier trimestre.

Dans les Rasoirs, le chiffre d'affaires est resté affecté par la déstabilisation de cette catégorie. La mode de la barbe et l'apparition de concurrents ayant su gagner en popularité via les réseaux sociaux - comme Dollar Shave Club, racheté par Unilever - affecte les acteurs traditionnels de ce marché à forte marge, comme Gillette, une marque de l'américain Procter & Gamble, Wilkinson et Bic. Le chiffre d'affaires de l'activité rasoirs de Bic a ainsi chuté de 6% en données comparables au premier trimestre et la marge d'exploitation est passée de 12,3% à 7,9%.

Globalement, le marché s'attendait à pire, résume un analyste de la place parisienne joint par l'agence Agefi-Dow Jones. Ce spécialiste souligne qu'après une série de déceptions, le maintien des objectifs de marge et de croissance organique constitue une bonne nouvelle. "Le marché salue la fin des déceptions mais la visibilité manque encore quant au retournement du cycle d'activité, notamment dans la division rasoirs aux Etats-Unis", ajoute-t-il.

"Nous restons déterminés à atteindre nos objectifs 2018", a affirmé le PDG au terme de ce trimestre. Pour 2018, Bic vise une croissance organique de 1% à 3% de son chiffre d'affaires. Hors effets de change, le fabricant de produits de consommation table par ailleurs sur une marge d'exploitation normalisée comprise entre 17 et 18%.

"Les principaux facteurs pouvant affecter la performance des ventes comprennent la poursuite de la pression concurrentielle dans les rasoirs, de nouvelles réductions de stocks chez les distributeurs et la poursuite de la faiblesse de l'économie brésilienne", a expliqué Bic. "La marge brute sera affectée par une hausse du coût des matières premières et des dépréciations plus élevées, tandis que nous continuerons à investir de manière ciblée dans le soutien à la marque et les dépenses opérationnelles", a ajouté le groupe. "L'environnement de marché est difficile mais il reste conforme à nos attentes", a résumé Sophie Paillez-Capian, responsable des relations investisseurs, à l'occasion d'une téléconférence.

Bic avait annoncé en février dernier un important changement de gouvernance, avec la séparation des fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration, à compter du 16 mai. A cette date, Bruno Bich quittera ses fonctions et sera remplacé par son fils, Gonzalve Bich, au poste de directeur général et par Pierre Vareille en tant que président du conseil d'administration.

-Julien Marion , Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV - ECH

(Guillaume Bayre a contribué à cet article)

