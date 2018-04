Bic : Writing the Future,Together - BIC dévoile ses nouveaux engagements en matière de développement durable à horizon 2025

Writing the Future, Together est un programme ambitieux, dont la vocation première est de s'assurer que BIC participera activement autant qu'il contribuera à la construction d'un monde meilleur en 2025 et bien au-delà.

D'ici 2025, BIC continuera à travailler de manière responsable avec ses fournisseurs stratégiques pour assurer l'approvisionnement le plus sûr, le plus innovant et le plus efficace.

L'ambition du groupe est de s'assurer qu'il a un impact limité sur la planète et qu'il contribue positivement, en s'engageant sur le long terme pour ses salariés et pour la planète.

Depuis plus de 60 ans, BIC offre des produits de haute qualité, simples, inventifs et fiables, pour tous, partout dans le monde. Le développement durable est depuis l'origine, profondément ancré dans les valeurs du Groupe et fait partie intégrante de ses activités au quotidien. Il a en particulier joué un rôle déterminant depuis plus de quatorze ans, en fixant le cap des différentes actions notamment sociales et sociétales. Fidèle à sa philosophie "Se fonder sur nos valeurs, inventer le futur" BIC souhaite que son enga-gement en matière de développement durable soit un engagement de long terme et de grande ampleur.

Writing the Future, Together

Les ambitions de BIC pour le développement durable.

Chez BIC, nous croyons en des solutions simples, inventives et fiables pour tous, partout dans le monde. Et nous croyons qu'il faut agir de façon responsable en ayant à l'esprit la planète, la société et les générations futures.

nous engageons pour nos salariés et la société, simplement parce que c'est juste.

Notre approche du développement durable est profondément ancrée dans nos valeurs et fait partie intégrante de nos activités au quotidien. Fidèles à notre philosophie d'honorer le passé et d'inventer le futur, nous voulons que notre engagement en faveur du développement durable soit un engagement de long terme et de grande ampleur.

Nous pensons qu'améliorer l'empreinte environnementale et sociétale de nos produits, agir contre le changement climatique, offrir à nos salariés un environnement de travail sûr, rendre notre chaîne d'approvisionnement plus responsable et renforcer notre engagement envers l'éducation seront des éléments clés pour façonner notre entreprise de demain. Ils nous permettront ainsi d'écrire un avenir durable pour tous.

Notre ambition est de nous assurer que nous limitons notre impact sur la planète et que nous

Le prochain chapitre de notre parcours de développement durable commence ici. Avec vous. Aujourd'hui.

