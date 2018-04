Bic : engagements de développement durable d'ici 2025

17/04/2018 | 10:05

Bic fait part d'un nouveau programme d'une durée de sept ans, sous le nom de 'Writing the Future, Together', portant sur de nouveaux engagements pour renforcer son implication en matière de développement durable.



D'ici 2025, le groupe de produits de consommation courante prévoit d'améliorer l'empreinte environnementale et/ou sociétale des produits, d'utiliser 80% d'électricité renouvelable et de viser zéro accident sur ses sites.



Bic continuera aussi à travailler de manière responsable avec ses fournisseurs stratégiques pour 'assurer l'approvisionnement le plus sûr, le plus innovant et le plus efficace' et améliorera les conditions d'apprentissage de 250 millions d'enfants à travers le monde.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.