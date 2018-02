Bic prévoit un nouveau recul de sa rentabilité cette année

Paris (awp/afp) - Bic a annoncé jeudi, par surprise, une hausse de son bénéfice net en 2017, un effet fiscal positif ayant compensé des ventes difficiles et inférieures à son objectif, mais a indiqué prévoir un nouveau recul de sa rentabilité en 2018.

Bic, qui devait initialement publier ses résultats annuels le 14 février, a anticipé parce que ses prévisions de résultats pour 2018 sont "en deçà" du consensus d'analystes, a précisé une porte-parole lors d'une audioconférence.

Son bénéfice net a grimpé de 15,5% à 288,3 millions d'euros, profitant d'un taux d'imposition sur ses activités poursuivies moindre que l'année précédente: 25,9% contre 30% en 2016, selon un communiqué.

En revanche, ses ventes annuelles ont reculé de 0,3% à données publiées, à 2 milliards d'euros, progressant de seulement 1,4% à base comparable (taux de change et périmètre constants) alors que le groupe tablait sur une croissance "légèrement inférieure à 2%".

Le groupe s'attend pour 2018 à une croissance de ses ventes comprise entre 1% et 3% à base comparable et une baisse sensible de sa rentabilité, mesurée par sa marge d'exploitation dite "normalisée" (hors éléments exceptionnels).

En raison de la hausse des coûts des matières premières, de dépréciations plus élevées et d'investissements redoublés dans la promotion de sa marque, cette marge devrait s'établir cette année à "entre 17% et 18%" contre 19,8% l'an dernier et 20,6% en 2016, selon un communiqué.

Cet indice de rentabilité a été légèrement meilleur que prévu en 2017, le groupe ayant misé sur 19,6%.

L'année écoulée a été "difficile" et "marquée par des niveaux de volatilité sans précédent. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, nos marchés se transforment très rapidement", a relevé le PDG Bruno Bich lors de l'audioconférence.

Bic a en particulier souffert l'an dernier dans sa division de rasoirs, plombée par l'Amérique du Nord où ce segment est bousculé par l'explosion du commerce en ligne, accroissant la concurrence, avec des niveaux de promotion "sans précédent" et une forte pression sur les prix, selon le communiqué.

Le groupe va proposer un dividende de 3,45 euros par action ordinaire au titre de 2017, stable par rapport à 2016.

