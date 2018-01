Bigben Interactive : décroche après le décalage de jeu de trop

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Chutant de 10,45% à 14,14 euros, Bigben affiche la plus forte baisse du marché SRD après avoir réduit son objectif de rentabilité annuelle en raison du décalage du jeu Warhammer Inquisitor Martyr. L’ampleur du repli du jour est à mettre en regard de la très bonne performance boursière du spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et de gaming sur l’année écoulée : 141%.Sur l'exercice 2017-2018, clos fin mars, Bigben anticipe désormais un taux de résultat opérationnel courant compris entre 6% à 7% alors qu'il était attendu au-dessus de 7% auparavant.Warhammer Inquisitor Martyr ne sortira pas durant cet exercice, mais au premier trimestre du prochain, a averti Bigben. Fin novembre dernier, Bigben avait déjà annoncé le décalage de Tennis World Tour au prochain exercice, mais avait confirmé ses objectifs annuels. Hier, le groupe n'a pu que réaffirmer sa prévision d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 235 et 245 millions d'euros.Etant donné ces deux décalages et la commercialisation de la manette de jeux vidéo Revolution Pro Controller 2 en Asie, Bigben anticipe une "croissance particulièrement significative" dès le premier trimestre 2018/2019. Les ventes en Edition de jeux vidéo devraient ainsi, sur l'ensemble de l'exercice 2018/2019, au minimum doubler par rapport à celles de 2017/2018.Enfin, Bigben a confirmé les objectifs liés à son plan "Bigben 2020" avec pour l'exercice 2019/2020 un chiffre d'affaires supérieur à 280 millions d'euros et un taux de résultat opérationnel courant égal à 9%.Confiants dans les perspectives du groupe, les analystes ont confirmé leur recommandation : Oddo BHF et Gilbert Dupont restent ainsi à l'Achat sur Bigben.