Bigben Interactive : et Kylotonn annoncent V-Rally 4 ! Le retour de la franchise emblématique des jeux de courses off-road.

Bigben et Kylotonn annoncent V-Rally 4 !

Le retour de la franchise emblématique des jeux de courses off-road.

Lesquin (France), le 13 mars 2018 : Bigben Interactive et Kylotonn Racing Games annoncent leur collaboration pour le retour de la référence de la simulation off-road : V-Rally. Découvrez dès à présent V-Rally 4 dans un teaser spectaculaire !

Regardez la vidéo : https://youtu.be/bXZJsB3mQ1c

Sorti en 1997 sur PlayStation 1, V-Rally avait révolutionné le genre avec ses 3 modes de jeux, ses véhicules et ses célèbres circuits. Quelques années plus tard, sur PlayStation 2, V-Rally 3 a connu un immense succès avec l'ajout du mode carrière dans lequel les choix d'écurie étaient décisifs et les pistes toujours plus nombreuses.

Absente depuis 2003, la licence mythique fait donc son grand retour avec plus de 50 modèles de véhicules emblématiques des courses de rallye et du sport automobile extrême. Les nostalgiques pourront les collectionner, les améliorer, les personnaliser et surtout apprendre à les maîtriser ! Dans le trailer, on peut d'ores et déjà apercevoir 3 voitures iconiques : une Porsche 911 Safari, une Ford Mustang et une Ford Fiesta RS RX.

La volonté de ce nouvel opus est de rester fidèle à l'identité de la franchise qui a conquis des millions de fans, et de proposer un équilibre parfait entre sensations, spectacle et simulation, tout en offrant les graphismes et le gameplay que permettent les dernières technologies.

Développé par Kylotonn Racing Games, studio français spécialisé dans les simulations de course tels WRC 7 et TT Isle of Man. Alain Jarniou, Game Director chez Kylotonn a déclaré : « C'est un privilège pour moi de retravailler sur la série V-Rally. C'est une licence extraordinaire avec laquelle j'ai un lien très particulier. J'ai eu la chance de rentrer dans l'équipe des créateurs de V-Rally pour le développement de V-Rally 3 sur Playstation 2 en tant que programmeur. Travailler sur la franchise 15 ans plus tard est une véritable fierté»

Au volant de véhicules mythiques, vivez les sensations extrêmes des courses les plus folles :

- Rallye : De l'Afrique à Sequoia Park en passant par le Japon, parcourez le monde sur des pistes difficiles et dans des conditions extrêmes, comme la neige, la glace, la boue…

- Extreme-Khana : Vous devrez faire preuve de précision et maitriser le drift sur ces parcours semés d'embûches.

- V-Rally Cross : Mordez la poussière sur ces circuits terre/asphalte en affrontant 7 adversaires au pilotage expert.

- Buggy : Prenez place à bord de votre véhicule tout terrain pour remporter la course sur des circuits particulièrement accidentés. Âmes sensibles s'abstenir !

- Hillclimb : Gravissez les sommets au volant de véhicules surpuissants.

Vous pourrez également faire vos preuves dans les modes Online et Carrière de V-Rally 4.

Laissez l'adrénaline booster vos réflexes, apprenez à dominer la route et les conditions climatiques, affrontez les tracés les plus dangereux dans des décors fabuleux.

V-Rally 4 sera disponible en septembre 2018 sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ et

PC.

À propos de Bigben :

Acteur de premier plan de l'industrie des loisirs numériques, BIGBEN exerce son savoir-faire sur les domaines d'activités stratégiques du Gaming, du Mobile et de l'Audio. Fort de ses quinze années d'expérience dans la distribution et l'édition de jeux vidéo sur consoles et sur PC, BIGBEN a récemment opéré une montée en gamme réussie vers les jeux dits 'AA', fortement créateurs de valeur. Présent dans tous les pays du monde avec ses jeux de sport, de racing, de simulation ou d'action et d'aventure, BIGBEN ambitionne de figurer à moyen terme parmi les leaders mondiaux de son segment. www.bigben.fr

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B - Indice : CAC SMALL - Éligible SRD long | ISN : FR0000074072 ; Reuters: BIGPA ; Bloomberg : BIGFP

À propos de Kylotonn Racing Games :

Avec plus de 25 jeux sortis sur toutes plateformes, depuis la première génération de console à la génération actuelle, Kylotonn possède une solide réputation dans l'industrie. Composé de fans de rallye, notre stratégie est de nous spécialiser dans les jeux de course. Kylotonn est composée de 60 développeurs et possède son propre moteur 3D : le Kt Engine 3D.

