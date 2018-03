Bigben Interactive

Bigben Interactive informe ses actionnaires de son éligibilité au PEA-PME.

Sur la base des comptes annuels consolidés 2016/2017, Bigben Interactive répond aux critères établis par le Ministère de L'Economie (décret d'application n°2014-283 en date du 4 mars 2014). En conséquence, les actions Bigben Interactive peuvent être inclues au sein du PEA-PME.

Critères d'éligibilité au PEA-PME (chiffres consolidés 2016/2017)

Critères Bigben Interactive Chiffre d'affaires inférieur à 1 500 MEUR 208,1 MEUR Total bilan inférieur à 2 000 MEUR 207,5 MEUR Effectif inférieur à 5 000 personnes 343 personnes

Chiffre d'affaires annuel 2017/18 : le lundi 23 avril 2018.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2016-2017

208,1 M€











EFFECTIF

343 collaborateurs











INTERNATIONAL

9 filiales et un réseau de distribution dans 50 pays

Bigben est un acteur européen de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B - Indice : CAC SMALL - Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







