Bigben Interactive : participation renforcée dans Kylotonn SA

18/04/2018 | 18:51

Bigben Interactive a annoncé ce mercredi post-clôture un accroissement de sa participation dans le studio Kylotonn SAS, en charge pour le groupe du développement de jeux phares tels WRC, TT Isle of Man et V-Rally 4.



Après avoir pris une participation de 24,99% au capital du studio en juillet dernier, Bigben Interactive a fait l'acquisition de 20,01% supplémentaires auprès d'associés minoritaires, Roman Vincent, dirigeant fondateur du studio, détenant le solde.



Cette opération traduit la volonté de Bigben de remonter la filière du jeu vidéo pour se positionner à terme comme développeur-éditeur. Cette montée au capital du studio Kylotonn permet aussi au groupe de sécuriser la haute qualité de ses prochains jeux de course dans le cadre de sa stratégie visant à devenir leader sur les jeux AA, tandis que Kylotonn pérennise ainsi son activité.



Créé en 2002 à Paris, le studio Kylotonn a développé plus de 25 jeux en se spécialisant, depuis quelques années, dans les jeux de course parmi lesquels les emblématiques WRC édités par Bigben.





