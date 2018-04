Bigben Interactive : porte à 45% sa participation dans le capital de KYLOTONN

Communiqué de presse

Lesquin, 18 avril 2018, 18h00

BIGBEN PORTE À 45% SA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL

DU DÉVELOPPEUR KYLOTONN

Bigben annonce détenir désormais 45% du capital du studio Kylotonn SAS, en charge pour le Groupe du développement de jeux phares tels WRC, TT Isle of Man et V-Rally 4.

Après avoir pris une participation de 24,99% au capital du studio en juillet 2017, Bigben a fait l'acquisition, ce 18 avril 2018, de 20,01% supplémentaires auprès d'associés minoritaires.

Roman Vincent, dirigeant fondateur du studio, détient les 55% restants du capital.

Cette opération traduit la volonté de Bigben de remonter la filière du jeu vidéo pour se positionner à terme comme développeur-éditeur. Cette montée au capital du studio Kylotonn permet au Groupe de sécuriser la haute qualité de ses prochains jeux de course dans le cadre de sa stratégie visant à devenir leader sur les jeux AA tandis que Kylotonn pérennise ainsi son activité.

Créé en 2002 à Paris, le studio Kylotonn a développé plus de 25 jeux en se spécialisant, depuis quelques années, dans les jeux de course parmi lesquels les emblématiques WRC édités par Bigben. Le studio qui compte 95 développeurs à Paris et 25 à Lyon, utilise la technologie 3D temps réel interne (Kt engine) pour le développement de ses créations multiplateformes (PS4, Xbox One, PC et SWITCH).

« Nous sommes fiers de ce rapprochement avec Bigben car il témoigne de notre haut niveau d'expertise et nous permet de renforcer notre collaboration avec un éditeur disposant d'un réseau de distribution mondial » déclare Roman Vincent, Président fondateur de Kylotonn.

« En montant au capital de Kylotonn, nous sécurisons un savoir-faire stratégique pour assurer la haute qualité de nos jeux ainsi que la cadence de leurs sorties. Les succès des jeux WRC ou TT Isle of Man, démontrent la pertinence de notre collaboration avec Kylotonn, l'un des 5 premiers studios de développement français » déclare Alain Falc, Président-Directeur Général de Bigben.

