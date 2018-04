BinckBank : forte hausse des bénéfices au 1er trimestre

23/04/2018 | 08:11

BinckBank publie un résultat net après impôts de 8,5 millions d'euros au titre du premier trimestre 2018, en forte progression d'une année sur l'autre, aboutissant à un bénéfice net ajusté par action de 0,13 euro contre 0,02 euro un an auparavant.



Le résultat opérationnel se tasse de 1% à 39,6 millions d'euros pour des charges opérationnelles de 28,2 millions (-22%) du fait d'amortissements plus faibles sur les actifs incorporels et du fait d'une organisation plus efficace et efficiente.



Le nombre de transactions réalisées chez BinckBank s'établit à 2.681.000 en hausse de 29%, avec des trimestres records chez Binck Belgique et Binck Italie en termes de nombre de transactions et le meilleur trimestre depuis trois ans pour Binck.fr, en hausse de 18%.



