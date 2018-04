Biogen : nomination d'un PDG pour Biogen France

13/04/2018 | 10:09

Le géant américain des neurosciences Biogen annonce la nomination de Martin Dubuc en tant que Président Directeur Général (PDG) de Biogen France et membre de l'équipe dirigeante de Biogen Europe.



'Forte de 150 collaborateurs, la filiale française investit fortement en France avec près de 20 essais cliniques en cours et la création d'une plateforme digitale mondiale basée à Paris', souligne le groupe.



Martin Dubuc a rejoint Biogen en 2016 en tant que sénior vice-président innovation client et excellence opérationnelle monde. Auparavant, il était directeur général international chez Aptus Health, un leader de la santé numérique.



