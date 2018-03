Biogen : rachète un médicament candidat à Pfizer

12/03/2018 | 13:49

Biogen annonce un accord pour racheter à Pfizer son PF-04958242, un médicament candidat pour la déficience cognitive associée à la schizophrénie, pour lequel le groupe prévoit d'initier un essai de phase 2b au second semestre 2018.



Le rachat comprend un paiement initial de 75 millions de dollars, des paiements d'étapes de développement et commerciales pouvant aller jusqu'à 515 millions de dollars, ainsi que des redevances à plusieurs niveaux dans des pourcentages de l'ordre de 10 à 15%.



'Il y a plus de 20 millions de personnes dans le monde qui vivent avec la schizophrénie et on estime que la majorité d'entre elles vivent avec une certaine déficience cognitive attribuable à cette maladie', explique le laboratoire spécialisé dans les neurosciences.



